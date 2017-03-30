Школьный психолог покончил с собой после насилия над ученицей в Казани

В Казани возбудили уголовное дело после совершения 29-летним психологом одной из школ развратных действий в отношении 10-летней ученицы. Об этом сообщается в четверг, 30 марта, на сайте управления Следственного комитета по Республике Татарстан.

По информации регионального ведомства, девочка 27 марта рассказала родителям о произошедшем в школе почти месяц назад — 2 марта. Они сразу обратились в полицию.

В ночь на 28 марта было обнаружено тело заподозренного в насилии психолога с признаками падения с высоты. По факту суицида начали доследственную проверку.

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Дело возбуждено по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица не достигшего 12-летнего возраста» (пункт «б» части 4 статьи 132 УК РФ). Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и выясняют, не был ли психолог причастен к другим подобным эпизодам.

Ранее в марте сообщалось, что в Омске арестовали 58-летнего дворника одной из городских школ, подозреваемого в развращении девочек.

В феврале полиция задержала учителя истории из подмосковного Красногорска после сообщения родителей о развращении их детей.