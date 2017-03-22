В Омске арестовали подозреваемого в развращении девочек школьного дворника

В Омске арестовали 58-летнего дворника одной из городских школ, подозреваемого в развращении девочек. Об этом в среду, 22 марта, сообщается на сайте областного следственного управления СКР.

Возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

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Ранее в Минюсте предложили рассказывать школьникам на уроках ОБЖ о самозащите в случае сексуального насилия.

В феврале полиция задержала учителя истории из подмосковного Красногорска после сообщения родителей о развращении их детей. В отношении мужчины 1991 года рождения возбудили дело о развратных действиях, совершенных в отношении двух лиц. Поводом для начала расследования стало заявление родителей двух девятиклассников о том, что учитель показывал детям в школе порнофильм. Также они утверждали, что с декабря 2016 года по январь 2017 года преподаватель совершал развратные действия в отношении их сыновей.