Намеренно наехавшему на ребенка водителю внедорожника предъявили обвинение

Водителю, подозреваемому в наезде автомобилем на ребенка в Ленинградской области, предъявили обвинение. Об этом в четверг, 16 марта, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Владимир Бельский обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия») и пунктом «д» части 2 статьи 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего»).

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«В ходе допроса Бельского, проведенного следователем регионального СК России, он выдвинул свою версию произошедшего, опровергая применение насилия к ребенку, сообщив, что пресекал их хулиганские действия. Однако видеозаписи, имеющиеся в распоряжении следствия, говорят об обратном», — подчеркнули в СКР.

Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах Ленинградской области, не исключено, что Владимиру Бельскому может быть предъявлено и другое обвинение — в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение телесных повреждений несовершеннолетнему, или в нанесении побоев.

«Это решение будет принято по результатам судебно-медицинской экспертизы пострадавшего, которая уже назначена», — отметил источник.

9 марта в городе Приозерске Ленинградской области двое детей играли вблизи проезжей части, стреляя из игрушечного автомата по машинам. Управлявший внедорожником местный житель Бельский, рассерженный поведением детей, совершил наезд на одного из детей, после чего, выйдя из машины, применил к ребенку насилие. Затем поставил мальчика на колени и удерживал в таком состоянии до приезда сотрудников полиции. О произошедшем стало известно после появления в сети записей с камер наружного наблюдения. Предприниматель был объявлен в розыск и задержан накануне по пути в Москву, куда направлялся для участия в одном из ток-шоу.