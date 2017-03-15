Силовые структуры
 

Намеренно наехавший на ребенка водитель внедорожника задержан

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Задержан водитель, подозреваемый в наезде автомобилем на ребенка и применении к нему насилия в Ленинградской области. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России. С Владимиром Бельским проведут необходимые следственные действия, в ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании в отношении него меры пресечения.

Как отмечает ведомство, «Бельский, вместо того чтобы добровольно явиться к следователю и признать свои жестокие и вызывающие действия, скрылся и раздавал комментарии в СМИ, пытаясь оправдаться и опровергнуть то, что зафиксировано камерой видеонаблюдения и уже проведенными следственными мероприятиями». «Теперь уже "воспитательные меры" будут применены к самому Бельскому со стороны следствия и суда», — подчеркивается в сообщении.

В рамках расследования уголовного дела следствие проверит действия и бездействие сотрудников полиции на поступившее к ним первоначальное сообщение о преступлении. Установлено, что полицейские, выезжавшие на место происшествия, не разобравшись в ситуации, отпустили подозреваемого. Кроме того, в полицию в этот же день из больницы поступила телефонограмма о получении травм ребенком, но полицейские соответствующих мер не приняли.

Инцидент произошел 9 марта в Приозерском районе. Камера наблюдения запечатлела, что двое детей играли вблизи проезжей части, стреляя по машинам из игрушечного автомата пластиковыми пульками, которые не могли повредить автомобиль. Водитель внедорожника, рассерженный поведением детей, развернулся, стал преследовать мальчиков и совершил наезд на одного из них. Протаранив потерпевшего бампером, водитель выскочил из машины, схватил ребенка и силой поставил на колени в снег. В такой позе он продержал его до приезда полиции. Позже родители мальчика обратились в травмпункт. Медики зафиксировали у ребенка ушиб головы и сотрясение мозга.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Председатель СКР Александр Бастрыкин распорядился задержать подозреваемого.

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