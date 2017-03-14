СК заинтересовался наездом на стреляющего из игрушечного автомата мальчика

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, совершившего на своем внедорожнике наезд на мальчика, стрелявшего по машинам из игрушечного автомата. Об этом говорится в сообщении СКР, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 14 марта.

Водитель подозревается в хулиганстве. Расследование началось после публикаций в СМИ об инциденте, произошедшем 9 марта в Приозерском районе.

По данным СКР, дети играли вблизи проезжей части, стреляя из игрушечного автомата по машинам. Водитель, рассерженный поведением детей, совершил наезд на одного из них.

Произошедшее зафиксировала камера видеонаблюдения, запись которой размещена на сайте Вести.Ru. На кадрах видно, как черный внедорожник резко разворачивается и начинает преследовать разбегающихся мальчишек. Протаранив одного из них бампером автомобиля, водитель выскочил из машины, схватил ребенка и силой поставил на колени в снег. В такой позе он продержал ребенка до приезда полиции.

Позже родители мальчика обратились в травмпункт. Медики зафиксировали у ребенка ушиб головы и сотрясение мозга.

В полиции отметили, что дети стреляли пластиковыми пульками, которые не могли повредить автомобиль.

По информации РЕН ТВ, водитель, о котором идет речь, — известный в регионе предприниматель Владимир Б.