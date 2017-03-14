Бастрыкин велел задержать наехавшего на ребенка водителя внедорожника

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал подчиненным указание задержать водителя внедорожника, совершившего в Ленинградской области наезд на игравшего ребенка. Об этом говорится в сообщении СК, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 14 марта.

Он поручил «провести полное и тщательное расследование этого преступления, привлечь виновного к уголовной ответственности и в кратчайшие сроки завершить уголовное дело». Следователи уже установили личность подозреваемого, но пока его имя не называется.

В СК считают «неоправданно жестоким и вызывающим» поведение мужчины, «посчитавшего возможным совершить такие "воспитательные меры" в отношении чужого ребенка», говорится в пресс-релизе ведомства. В ходе расследования уголовного дела также «будет дана жесткая правовая оценка» действиям сотрудников полиции, которые выезжали на место происшествия, и не разобравшись в ситуации, отпустили подозреваемого.

Ранее 14 марта СК сообщил о возбуждении уголовного дела по факту наезда на ребенка. Водителя внедорожника подозревают в хулиганстве.

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9 марта в Приозерском районе дети играли вблизи проезжей части, стреляя из игрушечного автомата по машинам. В полиции отметили, что дети стреляли пластиковыми пульками, которые не могли повредить автомобиль. Водитель, рассерженный поведением детей, совершил наезд на одного из них.

Произошедшее зафиксировала камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как черный внедорожник резко разворачивается и начинает преследовать разбегающихся мальчишек. Протаранив одного из них бампером автомобиля, водитель выскочил из машины, схватил ребенка и силой поставил на колени в снег. В такой позе он продержал ребенка до приезда полиции.

Позже родители мальчика обратились в травмпункт. Медики зафиксировали у ребенка ушиб головы и сотрясение мозга.