Футбольного тренера из Петербурга заподозрили в совращении учеников на сборах

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении тренера по футболу детско-юношеской спортивной школы, подозреваемого в совращении учеников. Об этом сообщается на сайте городского управления Следственного комитета.

Как отмечается в сообщении, 47-летний подозреваемый «совершил насильственные действия сексуального характера в отношении четверых 11-летних воспитанников спортивной школы». Это произошло в конце марта — начале апреля во время сборов «в помещении туристско-оздоровительного комплекса, расположенного на территории иностранного государства». При этом тренер находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Дело возбуждено по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения.

По данным источника «Интерфакса» в правоохранительных органах, данные действия были совершены 30 марта на территории турбазы «Тихий берег» в белорусском городе Столбцы. Заявление написал отец одного из пострадавших детей.

В конце марта сообщалось, что в Казани возбудили уголовное дело после совершения 29-летним психологом одной из школ развратных действий в отношении 10-летней ученицы. После этого было обнаружено тело заподозренного в насилии специалиста с признаками падения с высоты. По факту суицида начали доследственную проверку.