Петербургский детдом обыскали по делу о надругательстве 12-летней давности

В одном из детских домов Петербурга прошли следственные мероприятия в рамках дела о сексуальном насилии над воспитанником, совершенном более десяти лет назад. Об этом сообщается в понедельник, 24 апреля, на сайте регионального управления СКР.

«В 2005 году в одном из детских домов, расположенном в Кировском районе, неустановленные лица неоднократно совершали насильственные действия сексуального характера в отношении воспитанника указанного детского дома 1991 года рождения», — уточняется в пресс-релизе.

Обыски направлены на проверку информации о совершении преступлений сексуального характера в отношении других воспитанников учреждения и изобличение виновных лиц.

Ранее в апреле в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении тренера по футболу детско-юношеской спортивной школы. По данным следствия, насилию подверглась 11-летняя воспитанница образовательного учреждения.