Дело орудовавшего в Москве более восьми лет педофила направили в суд

В Москве завершилось расследование уголовного дела в отношении 50-летнего Геннадия Семенова: следствие считает, что он является педофилом, более восьми лет орудовавшим на территории столичного района Вешняки. Об этом в среду, 5 июля, «Ленте.ру» заявила официальный представитель столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

Иванова отметила, что в настоящее время дело в отношении Семенова, возбужденное по части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношения лиц,не достигших 14-летнего возраста»), направлено в суд для рассмотрения. Его жертвами стали по меньшей мере десять мальчиков разных возрастов.

«По версии следствия, Геннадий Семенов с 2008 года знакомился с мальчиками на детской площадке, расположенной вблизи жилого дома на Вешняковской улице, где проживал. Под различными предлогами он приглашал детей к себе в квартиру, где и совершал преступления», — уточнила официальный представитель столичного главка СКР.

По ее словам, во время обыска по месту жительства Семенова были обнаружены и изъяты видеозаписи порнографического характера и соответствующая литература. Обвиняемый свою вину признал полностью, а проведенные экспертизы, в том числе комплексная сексолого-психолого-психиатрическая, позволили следствию полностью изобличить его по всем преступлениям.

Геннадий Семенов был арестован 10 февраля, после поступивших к правоохранителям заявлений родителей двух мальчиков, пострадавшими от действий педофила.