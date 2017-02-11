В Москве арестован педофил

В Москве вечером в пятницу, 10 февраля, арестован мужчина, подозреваемый в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении подростков на востоке Москвы. Об этом «Ленте.ру» заявила Юлия Иванова, старший помощник руководителя столичного управления Следственного комитета России (СКР).

Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») и части 2 статьи 133 («Понуждение к совершению иных действий сексуального характера») Уголовного кодекса.

«По версии следствия, 49-летний Геннадий Семенов в период с 2009 года по 2017 год в своей квартире на Вешняковской улице совершал в отношении двух мальчиков 2001 и одного мальчика 2003 годов рождения действия сексуального характера, а также понуждал детей к их совершению», — рассказала Иванова.

По данным СКР, мужчина, знакомясь с мальчиками на улице, представлялся именем Гена, просил переходить на «ты», и в ходе дружеской беседы приглашал к себе домой.

В рамках уголовного дела следователи провели обыски по месту жительства и регистрации фигуранта, изъяты диски с видеозаписями порнографического содержания. Назначены психолого-сексолого-психиатрические судебные экспертизы.

Заявление в правоохранительные органы поступило только в этом году. Не исключено, что жертв его преступлений гораздо больше. «Следствие обращается ко всем, кому что-то известно о противоправной деятельности подозреваемого, с просьбой сообщить информацию в столичное управление по Восточному административному округу, расположенное по адресу: город Москва, Преображенская площадь, дом 2», — добавила Иванова.