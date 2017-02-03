Дело растлевавшего девочку на Кубани создателя секты направлено в суд

Краснодарские следователи завершили расследование в отношении 61-летнего местного жителя, обвиненного в педофилии и создании религиозной секты, посягающей на права граждан. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщается на сайте СКР.

Помимо создания незаконного религиозного объединения в кубанской станице Староджерелиевской, мужчина обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней дочери одной из своих последовательниц. По данным следствия он больше трех лет (с 2010 по 2013 годы) растлевал ребенка.

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«Проводя занятия и семинары, мужчина пропагандировал свое религиозное учение о "квантовом переходе на иной вибрационный уровень", благодаря которому его последователи якобы спасут Землю от гибели, и в котором отрицались общепринятые моральные и нравственные ценности, родственные и дружеские связи», — говорится в пресс-релизе.

По данным следствия, с 2004 по 2008 годы в объединение было вовлечено 18 человек. Адепты проживали по соседству с обвиняемым в трех домовладениях, причем два дома были приобретены на денежные средства последователей движения.

Как сообщается на сайте краевой прокуратуры, фамилия фигуранта расследования — Куренков. «Деятельность секты была сопряжена с насилием над гражданами в виде совершения действий сексуального характера и с причинением вреда здоровью (...) Под предлогом якобы передачи "божественной энергии и духовных знаний" во время проведения индивидуальных и групповых занятий вступал с ними в половые отношения (...) применял физические наказания с применением плети», — говорится в сообщении прокуратуры.