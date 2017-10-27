Петербурженка задрала юбку ради спасения девушек от извращенцев

Студентка юридического факультета СПбГУ Анна Довгалюк записала манифест против извращенцев города, которые, по ее словам, заглядывают под юбки девушкам и тем самым совершают сексуальное преступление. Видео опубликовано на ее Youtube-канале.

В ролике показано, как девушка в красном платье медленно задирает юбку, находясь по очереди на разных станциях петербургского метрополитена. Она делает это в тот момент, когда из вагонов выходит поток пассажиров, и стоит, глядя в камеру. Кадрам предшествует запись: «Это видео посвящается всем любителям подсматривать под юбки. От имени всех девушек, которые стали вашими жертвами. Нате, смотрите! И к нам не приближайтесь».

По словам Довгалюк, за неполный год в Санкт-Петербурге активисты получили более 350 жалоб от пострадавших от подобного подсматривания, которое называется апскертингом и является «элементом масштабного неуважения к женщинам». Извращенцы, как указано в ролике, не только смотрят под юбки, но и снимают на телефон, а записи, в которых видны и лица жертв, выкладывают в интернет.

Видео заканчивается призывом «законодательно признать апскертинг преступлением против личности». В комментариях пользователи выразили недоумение подобным протестом и упрекнули автора ролика в желании легкой славы.

В октябре в Голливуде разразился скандал, связанный с массовыми заявлениями актрис о сексуальных домогательствах со стороны продюсера Харви Вайнштейна. Несколько женщин обвинили его в изнасиловании, после чего десятки кинозвезд рассказали о его преступлениях.