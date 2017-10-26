Наука и техника
 

Названы причины нежелания женщин заниматься сексом

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Ничи Ходжсон (Nichi Hodgson), сексолог и журналист, объяснила, почему женщины перестают заниматься сексом. По мнению специалиста, люди по различным причинам не могут получать удовольствие от полового акта, что снижает качество их сексуальной жизни. Свои выводы они опубликовала в газете The Guardian.

Как пишет Ходжсон, негативный сексуальный опыт у женщин может быть обусловлен незнанием того, как работает человеческое тело. Стыд и боязнь быть заклейменной окружением препятствуют самостоятельному исследованию своей сексуальностью. Так, мастурбация, которая часто осуждается обществом, является одним из способов научиться получать удовольствие или приносить его другому человеку.

Нежелание заниматься сексом может возникнуть из-за насилия. Тревожные воспоминания могут снижать уровень возбуждения, в результате чего половой акт становится затруднительным. В этом случае необходима помощь психотерапевта. Также на сексуальную активность может негативно сказаться строгое религиозное или моралистическое воспитание.

Другими причинами отсутствия полового влечения являются различные заболевания, в том числе те, что передаются половым путем, депрессия, употребление психоактивных веществ или алкоголя.

Неприятный сексуальный опыт может быть связан и с тем, что женщина не достигает оргазма. В этом случае Ходжсон рекомендует парам тратить на прелюдию не менее 15-20 минут, а также прибегать к дополнительной стимуляции.

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