В США ужаснулись росту показателей ЗППП

Показатели ЗППП (заболевания, передающиеся половым путем) в США достигли рекордных отметок, сообщает Medical Xpress.

Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, в стране по состоянию на конец 2016 года одним или несколькими ЗППП страдают более двух миллионов человек. Большинство случаев (1,6 миллиона) приходится на хламидиоз.

Гонорея в США найдена у 470 тысяч человек, самый высокий рост случаев заболевания наблюдается у мужчин, большая доля среди них приходится на тех, кто практикует секс с представителями своего пола (МСМ).

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Число случаев сифилиса составило 28 тысяч, увеличившись на 18 процентов в период с 2015 по 2016 год. Большинство заболевших — также МСМ, однако показатели заболеваемости у женщин тоже выросли (на 36 процентов).

В 2016 году зарегистрировано более 600 случаев смертности новорожденных из-за сифилиса, что на 28 процентов больше, чем в 2015-м.

Наибольшую обеспокоенность медиков вызывает рост заболеваемости гонореей, поскольку в последнее время некоторые случаи данной инфекции все труднее поддаются лечению антибиотиками. Несмотря на это, хламидиоз, гонорея и сифилис, три основных ЗППП, по мнению экспертов, в большинстве случаев быстро лечатся, для этого достаточно своевременной диагностики и приема антибиотиков.