Названа главная опасность онлайн-знакомств

Эксперты Британской стоматологической ассоциации назвали главную опасность онлайн-приложений для знакомств, которая напрямую угрожает здоровью и жизни пользователей. Об этом сообщает Daily Mail.

Приложения для онлайн-знакомств провоцируют случайные половые связи, в частности занятия незащищенным оральным сексом. Последний является одним из основных путей распространения папилломавирусов человека. В частности, HPV-16, связанный с раком шейки матки, провоцирует появление новообразований на тканях языка, миндалин, мягкого неба и гортани.

«Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации вынес решение, основанное на ложных предположениях. Независимо от того, случайно или преднамеренно, он занижал риск развития рака и полностью проигнорировал сексуальные привычки поколения Tinder. Такой выбор будет стоить жизней», — прокомментировал позицию Британской стоматологической ассоциации ее председатель Мик Армстронг.

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По данным организации, решение затрагивает более 400 тысяч британских подростков, а Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (Великобритания) не учел интернет-тенденции последних лет. Ранее последний рекомендовал не проводить бесплатное прививание подростков мужского пола от папилломавирусов человека, в отличие от вакцинации девочек 12-13 лет.

В Великобритании за последние 30 лет рак гортани получает все большее распространение. Ежегодно заболевание, диагностику которого чаще всего проводят стоматологи, находят у пяти тысяч граждан страны. Обычно папилломавирусы передаются бытовым и половыми путями через кровь, кожу и слизистые оболочки. Большинство из них безвредны для человека, тогда как другие приводят к возникновению онкологических заболеваний и появлению бородавок.