Названы главные условия хорошего секса

Международная группа ученых из Португалии, Нидерландов, Канады и Бразилии выявила условия получения удовольствия от секса. Статья специалистов опубликована в журнале The Journal of Sex Research.

В исследовании приняли участие 124 гетеросексуальных пары. Возраст мужчин варьировался от 19 до 69 лет, а женщин — от 18 до 62 лет. Среди добровольцев провели анкетирование, в ходе которого респонденты указали степень своего удовлетворения, получаемого от полового акта. Кроме того, была проведена количественная оценка их сексуальных функций. Например, мужчины отметили, насколько хорошо им удается поддерживать эрекцию и какой степени оргазма они достигают. У женщин функции включали в себя сексуальное желание, выделение смазки и оргазм.

Оказалось, что сексуальное удовлетворение мужчин в большей степени определяется эректильной функцией, сексуальным желанием женщины и оргазмом последней. Удовольствие противоположного пола также зависит от этих факторов. Кроме того, и у мужчин, и у женщин наслаждение от полового акта связано со степенью удовлетворения партнера.