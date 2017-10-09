Наука и техника
 

Раскрыты главные причины занятий сексом

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Психолог Эрик Хазелтайн (Eric Haseltine) опубликовал в издании Psychology Today статью, в которой раскрыл причины, по которым у людей возникает желание заняться сексом с другим человеком. По мнению специалиста, влечение пробуждается несколькими сигналами, действующими на бессознательном уровне.

Показано, что роль играет симметрия тела и лица, которая является признаком здоровья и «хороших» генов. При этом результаты исследований продемонстрировали, что люди выбирают правильно сложенного партнера по запаху. Так, женщины неосознанно предпочитали пахнущие футболки тех мужчин, что имели наиболее симметричные черты лица. Кроме того, по запаху наш мозг может определить, болен ли другой человек, а также выявить черты его характера.

Подходящего сексуального партнера можно также найти по поту или слюне. По словам Хазелтайна, рецепторы во рту способны обнаруживать главные комплексы гистосовместимости. Это позволяет мозгу проверить, насколько иммунная система сексуального партнера отличается от нашей. Чем больше различие, тем больше вероятность, что возможные дети будут иметь хорошую защиту против микробов и паразитов.

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