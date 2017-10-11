Названы причины постоянного желания заниматься сексом

Исследователи из Австралии и Канады опубликовали обзорную статью, в которой раскрыли причины гиперсекусальности — повышенного полового влечения и частой сексуальной активности. Научная работа представлена в журнале Archives of Sexual Behavior.

Гиперсексуальность часто рассматривается как отдельное психическое заболевание, связанное с неспособностью человека контролировать свое сексуальное поведение. Ее предлагали для включения в список заболеваний DSM-5, однако она была отвергнута Американской психиатрической ассоциацией из-за отсутствия научных доказательств того, что имеющиеся диагностические критерии позволяют выявить это состояния. Тем не менее оно является патологией и может проявляться в виде нимфомании у женщин и сатириазиса у мужчин.

Ученые провели статистический анализ нескольких исследований, посвященных гиперсексуальности и импульсивному сексуальному поведению. На этой основе они разработали концепцию «гиперсексуального цикла», которая объясняет данное состояние. Цикл состоит из нескольких этапов: сексуального желания, продолжительного активного поведения, пресыщения и сексуального «истощения», после которого начинается период «покоя». После этого пациент вновь «пробуждается», и цикл повторяется вновь.

Показано, что одним из факторов периодического вовлечения в гиперсексуальную активность, даже если оно приносит страдание больному, является когнитивное нарушение, выражающееся в расстройстве памяти.