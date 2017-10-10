Наука и техника
 

Мужчины превзошли женщин в эгоизме

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Международная группа ученых из Швейцарии, Нидерландов и Германии выяснила, что женщины менее эгоистичны, чем мужчины. Результаты нейровизуализации показали, что система вознаграждения в мозге представительниц слабого пола более активна, когда они делятся деньгами с другими людьми. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Human Behaviour.

Считается, что женщины более альтруистичны, чем мужчины. Часть специалистов предполагают, что различие действительно есть и женское просоциальное поведение обусловлено повышенной активностью определенных нейронных структур в мозге. Другие объясняют это гендерными стереотипами. Однако если различие действительно существует, то у мужчин и женщин должны по-разному работать системы вознаграждения.

Система вознаграждения способствует закреплению поведения при помощи приятных ощущений. Ведущую роль в этом играет фактор внутреннего подкрепления — нейромедиатор дофамин. Он вырабатывается в больших количествах не только при сексе, приеме вкусной пищи и другом положительном с субъективной точки зрения опыте, но также когда человек проявляет альтруизм в отношении других людей.

В ходе исследования ученые проверили следующую гипотезу. Если женщины действительно склонны к альтруистическому поведению, то снижение уровня дофамина в нервной системе должно сделать их более эгоистичными. В то же время у мужчин повышение концентрации нейромедиатора, наоборот, способствует преследованию личной выгоды.

В эксперименте приняли участие 27 женщин и 27 мужчин. Испытуемым было предложено взять себе определенную сумму денег или отдать ее другому человеку. В качестве антагониста дофамина специалисты применили нейролептик амисульприд. Это вещество связывается с рецепторами дофамина в системе вознаграждения, мешая нейромедиатору выполнять свою сигнальную функцию. Спустя две недели испытание повторили, однако вместо амисульприда добровольцы принимали плацебо.

Оказалось, что при приеме плацебо женщины проявляли альтруизм в 51 проценте случаев, а мужчины — лишь в 40 процентах. Амисульприд спровоцировал уменьшение уровня просоциального поведения у участниц исследования до 45 процентов, а у противоположного пола повысил до 44 процентов.

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