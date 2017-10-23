Московский таксист изнасиловал девушку и взял с нее деньги за проезд

В Москве таксиста заподозрили в изнасиловании 24-летней пассажирки, возвращавшейся домой из ночного клуба. Об этом в понедельник, 23 октября, «Ленте.ру» рассказал источник в правоохранительных органах.

По словам потерпевшей, инцидент произошел около четырех утра. Девушка провела ночь в клубе и, собравшись домой, вызвала такси по популярному приложению для мобильных телефонов. В машине она заснула, а проснувшись, обнаружила, что ее брюки и нижнее белье спущены.

Таксист принялся отрицать факт близости с пассажиркой и потребовал от нее плату за проезд в размере 400 рублей. Отдав деньги, москвичка вышла из салона и направилась в сторону дома, где ее ждал муж.

«Уже в квартире девушка поняла, что произошло, стала плакать и вызвала полицию. По факту ее обращения проводится проверка, принимаются меры к розыску таксиста», — рассказал источник «Ленты.ру».

17 октября в Москве задержали таксиста, травившего людей минералкой с растворенными в ней психотропными веществами. По данным следствия, на протяжении двух лет водитель поил ей своих пассажиров, а затем грабил и высаживал на улице. Один из потерпевших скончался в результате тяжелого отравления.