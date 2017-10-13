Нетерпеливая москвичка угнала машину медлительного таксиста

Молодую москвичку заподозрили в угоне автомобиля у таксиста во время исполнения заказа. Об этом в пятницу, 13 октября, сообщается на сайте столичного управления МВД.

Инцидент произошел в районе Печатники на юго-востоке Москвы. 28-летняя девушка вызвала такси, а когда водитель остановился и на несколько минут покинул салон Renault, пересела на его кресло и уехала. Через несколько минут сотрудники полиции остановили ее на улице Шоссейной. Вину в угоне девушка не признала.

На допросе задержанная пояснила, что просила таксиста остановиться на стоянке у магазина. Пока девушка ходила за спиртным, другие водители обвинили его в совершении ДТП и повреждении чужой машины. Таксист отдал им всю свою выручку — 5 тысяч рублей, но пострадавшие в аварии, угрожая вызовом полиции, требовали больше денег. Пассажирка попросила водителя ехать дальше, однако тот якобы продолжил «разбираться» и не спешил везти ее по нужному адресу.

Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»)».

Задержанная ранее была судима за кражу и провела два года в колонии.

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