На Урале похитители неисправного автомобиля толкали его несколько километров

В городе Серов Свердловской области трое молодых людей похитили неисправный легковой автомобиль и попытались дотолкать его до поселка Завокзальный. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

В понедельник, 14 августа, в полицию с заявлением о пропаже из гаража автомобиля ВАЗ-2106 обратился 66-летний местный житель. По словам пенсионера, машина была повреждена во время ДТП и он намеревался продать ее на запчасти. Нанесенный владельцу ущерб оценили в 20 тысяч рублей.

Правоохранители установили, что к краже причастны 14-летний школьник, 16-летний студент техникума и 24-летний безработный. Все подозреваемые были обнаружены дома у одного из них.

Полицейские выяснили, что молодые люди проникли в гараж, взломав замки. Поскольку машина самостоятельно не ездила, похитители стали толкать ее в сторону поселка Завокзальный. По дороге они встретили знакомого, который приобрел у них автомобиль за тысячу рублей и на буксире утащил в свой гараж на улице Допризывников.

Возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «б» и «в» части 2 статьи 158 статьи УК РФ («Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину»).

28 июля в Самаре задержали священника, подозреваемого в угоне четырех автомобилей. Машины были припаркованы на территории храма, где мужчина служил. Известно, что потерпевший, владелец ВАЗ-21124, ВАЗ-21101 и двух ВАЗ-21104, попросил клирика присмотреть за автомобилями.