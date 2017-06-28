Угонщик в лосинах устроил танцы перед полицейскими

В Москве задержали молодого человека в лосинах, который угнал автомобиль на Нагорной улице. Однако, даже сидя в полицейской машине в наручниках, он не смог перестать танцевать. Видео происходящего опубликовал РЕН ТВ.

«Музыка из динамиков, мерцание спецсигналов — мужчина уверен, что все еще в клубе», — комментирует журналист канала.

В паблике Mash во «ВКонтакте» сообщается, что мужчина сначала набросился на наряд ДПС, а потом пустился в пляс. «Инспекторы заценили танец и позволили ему продолжить на улице», — отмечают авторы поста.