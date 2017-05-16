Маленькая американка «поймала бит» и прославилась в сети

В сети набирает популярность ролик, в котором маленькая девочка слушает песню Бруно Марса Uptown Funk и начинает увлеченно танцевать одновременно с началом самого зажигательного момента композиции. Об этом сообщает Mashable.

Видео было опубликовано на YouTube 13 мая и за два дня набрало почти полтора миллиона просмотров. Ролик разместил дядя ребенка, после чего поделился им с пользователями Reddit. На форуме многие юзеры посчитали, что импровизированное выступление девочки просто обязано попасть на «Шоу Эллен Дедженерес» — одну из самых популярных программ на американском телевидении.