Жительница Ижевска прогулялась по улице голой и пошла в храм

Неизвестная женщина в Ижевске прогулялась полностью обнаженной по улицам, а затем оправилась в Александро-Невский собор. Рассказ очевидца опубликован в сообществе «Подслушано ИГГС» во «ВКонтакте».

«Проходя мимо троллейбусной остановки в центре напротив железнодорожных касс, стрельнула у мужика сигаретку и отправилась в собор Невского, куря по дороге. И в таком виде зашла в храм», — написал ижевчанин Андрей Глазник 2 июня, приложив к посту фотографии.

Он добавил, что охрана и работники церкви прикрыли наготу женщины и вызвали скорую помощь. «Говорит, что разделась сама около цирка, потому что танцевала», — пояснил Глазник.

В сентябре 2015 года голый мужчина забрел в храм на Каширском шоссе в Москве. 26-летний молодой человек вел себя спокойно и не совершал никаких противоправных действий. Его передали медикам из бригады неотложной психиатрической помощи.

В июле того же года похожий случай произошел в Перми. Местную соборную мечеть посетил наркоман. Зайдя во двор, он стал раздеваться, выкрикивая при этом «Аллах велик!». Его тоже забрала скорая.