Ростовчанина задержали за угон в Москве экскаватора ради поездки до метро

Оперативники столичного уголовного розыска задержали в Ростовской области 26-летнего местного жителя, объявленного в розыск за кражу служебного экскаватора в Москве. Об этом во вторник, 27 июня, «Ленте.ру» рассказала Татьяна Дугина, официальный представитель УВД по Восточному округу столицы (ВАО).

По ее словам, заявление о краже поступило в полицию еще в феврале 2016 года.

«25-летний экскаваторщик, который три месяца не получал зарплату, решил уехать на родину — и для того, чтобы с базы на Борисовской улице доехать до метро "Авиамоторная", использовал закрепленный за ним экскаватор-погрузчик Hyundai. Машину обнаружили через несколько часов припаркованной в одном из дворов на Авиамоторной улице, а подозреваемый был объявлен в розыск», — рассказала Татьяна Дугина.

Она уточнила, что уголовное дело было возбуждено по статье 158 УК РФ («Кража»). Ущерб руководство базы, с которой и был угнан погрузчик, оценило в 1,5 миллиона рублей.

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Накануне стало известно, что подозреваемый вернулся на родину. Для его задержания в командировку в Ростовскую область выехали оперативники окружного УВД. Мужчина конвоирован в Москву и взят под стражу, уточнила представитель УВД по ВАО. Оказалось, что он уже судим в прошлом году — за угон автотранспорта.

Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, молодой человек после кражи экскаватора в Москве вернулся в Ростов поездом. Там он прямо на вокзале угнал легковую машину, чтобы доехать до родного села. В этом автомобиле он и был задержан, взят под стражу и осужден. После отбытия наказания молодой человек вернулся домой, и при постановке на учет выяснилось, что он находится в федеральном розыске за преступление, совершенное в столице.

15 ноября 2016 года стало известно, что седельный тягач стоимостью 2,7 миллиона рублей и экскаватор-погрузчик за 2,5 миллиона рублей угнали с двух неохраняемых стоянок в Москве.