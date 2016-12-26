Китаец попытался ограбить банк с помощью экскаватора

Житель китайской провинции Гуандун попытался ограбить банк с помощью экскаватора. Об этом сообщает The South China Morning Post.

Китаец по фамилии Ло примерно в 5:30 утра по местному времени (0:30 мск) приехал к банку на строительной машине и проделал в здании огромную дыру. К этому времени неудачливого налетчика обнаружила полиция.

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Он признался, что планировал с помощью экскаватора вскрыть банкоматы и похитить деньги, но сделать этого не успел. Строительная машина принадлежала самому китайцу — он работал на одной из ближайших строек.

По факту происшедшего возбуждено уголовное дело. Ло проверят на вменяемость.