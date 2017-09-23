В Воронежской области пятилетний мальчик угнал машину и попал в ДТП

Сотрудники МВД России по Борисоглебску (Воронежская область) возбудили уголовное дело в отношении 47-летней жительницы села Богана, пятилетний сын которой угнал машину и попал в ДТП. Об этом в субботу, 23 сентября, сообщается на сайте главного управления МВД по региону.

Женщине вменяется неисполнение родительских обязанностей (статья 156 УК РФ), ей может грозить до трех лет лишения свободы.

Инцидент произошел в Борисоглебске 11 сентября. В полицию поступило сообщение, что малолетний ребенок, находившийся за рулем легкового автомобиля, попал в ДТП, врезавшись в две припаркованные машины. На место происшествия прибыла следственная группа, обнаружившая сильно напуганного мальчика. Ребенок не мог ни назвать своего имени, ни объяснить, как он оказался в транспортном средстве без родственников. Мальчика доставили в больницу и, хотя в результате аварии он не пострадал, его оставили там на время поисков родственников.

Позднее выяснилось, что автомобиль принадлежал постороннему мужчине, оставившему его открытым с ключами в замке зажигания. 13 сентября в полицию обратилась местная жительница, назвавшаяся крестной пятилетнего виновника ДТП. Она рассказала, что у мальчика особенности развития, он не умеет говорить и нуждается в лекарствах и постоянном уходе. Женщина добавила, что мать ее крестника живет в Богане.

В тот же день 47-летнюю родительницу задержали и допросили. Она рассказала, что ребенок растет без отца, а воспитывать его ей помогают пожилые родители. В день происшествия, по словам женщины, она повезла сына в Борисоглебск на прием в коррекционный центр. Однако перед визитом она решила отдохнуть на детской площадке, предварительно купив спиртное.

«Мальчик играл на площадке, а женщина принялась распивать алкоголь и не заметила, как и куда пропал ребенок. Поискав немного сына, подозреваемая расстроилась, но при этом обращаться в полицию не стала, а пошла в компанию своих знакомых, ведущих аморальный образ жизни, где и осталась на два дня», — отметили в пресс-службе.

Там добавили, что ранее семья на учете не стояла, но соседи матери-одиночки утверждают, что она злоупотребляет спиртным.