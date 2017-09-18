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Полуторагодовалая девочка осталась жива после падения с 4 этажа в Ставрополе

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Полуторагодовалая девочка выпала из окна четвертого этажа на северо-западе Ставрополя, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета в понедельник, 18 сентября.

Правоохранительные органы намерены дать оценку действиям родителей ребенка.

Инцидент произошел 15 сентября. Ребенок в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. По предварительным данным, в момент происшествия мать девочки была дома.

Одними из первых о ЧП рассказали очевидцы в группе «ВКонтакте» «Нетипичный Ставрополь». В комментариях к записи они отметили, что мать ребенка узнала о случившемся только после того, как в квартиру постучались прохожие, оказавшиеся рядом с девочкой.

«Она одна дома была, сказала, что муж на работе. Была под чем-то. У меня муж подруги как понятой был там. Говорит, нашли свертки с неизвестным веществом», – написала пользователь Виктория Коваленко.

Другие очевидцы отметили, что мать девочки была в состоянии аффекта и не сразу поняла, что произошло.

8 августа в Новосибирске шестилетний мальчик выпал из окна восьмого этажа, пока его отец спал. Ребенок получил травмы, не совместимые с жизнью. По версии следствия, в момент происшествия 54-летний родитель мальчика был нетрезв. В его отношении заведено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

В 2015 году занимавший тогда пост Уполномоченного по правам ребенка при президенте России Павел Астахов предлагал привлекать к административной ответственности родителей, которые оставляют без присмотра детей в возрасте до шести лет.
По замыслу Астахова, санкция статьи КоАП за «семейную халатность» должна была предусматривать наложение штрафа в размере до 5 тысяч рублей.

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