В Новосибирске шестилетний мальчик разбился после падения из окна

В Новосибирске шестилетний мальчик выпал из окна восьмого этажа, пока его отец спал. Об этом сообщается на сайте областного следственно управления Следственного комитета.

По данным следствия, инцидент произошел в квартире по улице Татьяны Снежиной, где находился нетрезвый 54-летний мужчина и двое его шестилетних сыновей. Отец детей открыл все окна в квартире для проветривания, после чего уснул в спальне. Оставленные без присмотра мальчики играли в комнате. Один из них ходил по подоконнику, а затем потерял равновесие и выпал на улицу. Ребенок получил телесные повреждения, не совместимые с жизнью.

В отношении отца возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

В мае в городе Березовский (Кемеровская область) шестилетняя девочка выпрыгнула с раскрытым зонтом из окна четвертого этажа, подражая героям мультфильмов. Пострадавшую экстренно госпитализировали в местную больницу. Врачи диагностировали у нее многочисленные ушибы и переломы.