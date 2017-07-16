Оставленный без присмотра малолетний мальчик выпал с восьмого этажа в Москве

Проверка начата в Москве по факту гибели малолетнего мальчика после падения из окна квартиры. Об этом сообщается в воскресенье, 16 июля, на сайте столичного управления Следственного комитета России.

Инцидент произошел утром на улице Бирюлевская на юге Москвы. Тело мальчика 2015 года рождения обнаружили вблизи одного из жилых домов. От полученных травм ребенок скончался на месте.

По предварительным данным, он находился в комнате без присмотра взрослых, смог самостоятельно забраться на подоконник открытого окна, после чего выпал с высоты восьмого этажа. Отмечается, что мать ребенка в это время находилась на лечении в больнице.

Следователи опрашивают очевидцев. После проверки будет принято процессуальное решение.

В апреле в подмосковном Долгопрудном двухлетний ребенок выпал с 13-го этажа из окна, которое открыла его мать, чтобы проветрить помещение. Пострадавшего доставили в больницу, однако спасти его не удалось.