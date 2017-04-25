В Подмосковье двухлетний ребенок выпал с 13-го этажа

В подмосковном Долгопрудном двухлетний ребенок выпал с 13-го этажа, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Пострадавшего с травмами, характерными для падения с высоты, доставили в Центральную городскую больницу в понедельник, 24 апреля. Было установлено, что малыш выпал из окна, которое открыла его мать, чтобы проветрить помещение. Спасти ребенка не удалось.

В настоящее время по факту произошедшего проводится доследственная проверка.

В декабре 2016 года в Щелковском районе Московской области 25-летний мужчина выбросил с балкона восьмого этажа своего годовалого сына. От полученных повреждений ребенок скончался. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. Подозреваемый был арестован. По некоторым данным, мужчина страдает расстройством психики: он ничего не мог вспомнить о произошедшем.