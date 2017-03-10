В Братске первоклассник отделался ушибами после падения с четвертого этажа

В городе Братск Иркутской области семилетний школьник отделался ушибами после падения с балкона четвертого этажа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы регионального министерства здравоохранения.

Инцидент произошел в четверг, 9 марта, около 17:00 (12:00 по московскому времени) на Приморской улице. «Мальчик ждал маму, которая ушла в магазин. Вышел на балкон, свесился через ограждения и выпал с четвертого этажа. По счастливой случайности он остался жив и даже не покалечился», — рассказали в министерстве ведомстве.

В областном управлении МВД уточнили, что ребенок упал в сугроб. «В удовлетворительном состоянии был госпитализирован в медучреждение», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. По данным представителя Минздрава, врачи не нашли у ребенка ни одного перелома, только ушибы и небольшое сотрясение мозга.

Как отмечается, в текущем году это уже четвертый аналогичный случай. В 2016-м в Иркутской области выпали из окон и с балконов восемь детей в возрасте от двух до шести лет.

В августе прошлого года после ряда инцидентов с выпавшими из окон детьми вице-премьер Ольга Голодец поручила Минздраву собрать соответствующую статистику.