Четырехлетний воронежец выжил после падения с пятого этажа

В городе Павловск Воронежской области четырехлетний мальчик выжил после падения из окна пятого этажа. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета.

Инцидент произошел в среду, 12 апреля. «Ребенок упал на газон, мальчик цеплялся за бельевые веревки, что помогло смягчить падение», — говорится в сообщении. Пострадавший был госпитализирован, медики оценивают его состояние как стабильное, средней тяжести.

По факту произошедшего начата доследственная проверка. Следователи осмотрели место происшествия, опросили соседей и очевидцев. Было установлено, что семья, в которой воспитывается мальчик, не состояла на профилактическом учете.

В феврале в городе Железногорск Красноярского края пациент выжил после падения из окна больничной палаты, находящейся на 12-м этаже.

Медсестра зашла в палату и увидела мужчину, стоящего в проеме. Она попыталась его остановить, но он выпал из окна в сугроб, который смягчил падение. Пострадавший был доставлен в реанимацию.