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В Красноярском крае пациент выжил после падения с 12-го этажа больницы

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В городе Железногорск Красноярского края пациент выжил после падения из окна палаты, находящейся на 12-м этаже больницы. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя пресс-службы краевого главка МВД России Владимира Юрченко.

По его сведениям, инцидент произошел 20 февраля. «По предварительным данным, медсестра зашла в палату и увидела мужчину, стоящего в проеме, она попыталась его остановить, но он выпал из окна и упал на снег. «Вероятно, сугроб смягчил падение, молодой человек выжил», — объяснил собеседник агентства.

В настоящее время пациент 1989 года рождения находится в реанимации. По данному инциденту проводится полицейская проверка.

В Юго-Западном микрорайоне Екатеринбурга в ночь на 31 января мужчина выпал с девятого этажа. Он получил многочисленные травмы, но остался жив и в состоянии шока был доставлен в больницу Позднее выяснилось, что а момент ЧП 21-летний пострадавший был пьян.

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