Турист упал в пещеру глубиной 15 метров в горах Крыма

Мужчина упал в вертикальную пещеру глубиной около 15 метров в горах Крыма. Турист выжил, но получил множественные травмы. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщает республиканская аварийно-спасательная служба «Крым-спас».

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По данным ведомства, инцидент произошел в воскресенье в районе горного массива Долгоруковская яйла. Житель Ялты 1986 года рождения во время прогулки с другом оступился и скатился по склону в пещеру.

Его товарищ вызвал спасателей. Сотрудники «Крым-спаса» спустились к туристу и оказали ему первую помощь, в частности, перевязали истекавшего кровью мужчину. После этого пострадавшего на носилках подняли со дна пещеры, а затем доставили в село Ивановка Симферопольского района Крыма, где передали медикам.

В июне 2016 года два путешественника из Москвы получили травмы при падении со скалы в Крыму. Спасателям потребовалось порядка семи часов, чтобы спустить пострадавших с горы и доставить в больницу.