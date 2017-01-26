Лыжник снял на видео свое падение с 45-метровой высоты

Видео: Zero One / YouTube

Американский лыжник рухнул со скалы высотой порядка 45 метров, но остался жив. Свое падение Девин Стрэттон (Devin Stratton) снял на прикрепленную к шлему экшн-камеру GoPro.

Как сообщает газета The Washington Post, инцидент произошел в горах штата Юта. 25-летний мужчина не получил ни единой царапины или синяка.

«Мне очень повезло, что я выжил и не пострадал», — признался Стрэттон. Отказываться от горнолыжного спорта, которым американец занимается с 14 лет, он не собирается. При этом мужчина заверил, что впредь будет вести себя осторожнее во время катания.

