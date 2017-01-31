Житель Екатеринбурга выжил после падения с девятого этажа

В Екатеринбурге мужчина выпал с девятого этажа, однако остался жив. Об этом E1.ru сообщили в службе спасения Свердловской области.

Инцидент произошел в ночь на вторник, 31 января, в Юго-Западном микрорайоне города. Получивший многочисленные травмы пострадавший был доставлен в больницу в состоянии шока. Отмечается, что в момент падения он был пьян.

В управлении МВД по Екатеринбургу уточнили, что пострадавшему 21 год. «В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все полные и объективные обстоятельства произошедшего», — отметили в ведомстве.

В конце декабря 2016 года на юге Москвы сотрудница полиции выпала из окна седьмого этажа одного из жилых домов и выжила. Она была госпитализирована с травмами. Отмечалось, что в момент инцидента женщина находилась в отпуске.

В июле того же года житель Краснодара выжил при падении с 12-го этажа. Его госпитализировали с множественными травмами. В полиции допустили, что он готовил сюрприз для возлюбленной, живущей на 11-м этаже, — ранее парень уже спускался к ней на веревке через окно.