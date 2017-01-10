Два жителя Москвы упали на козырек подъезда с высоты

В Москве один человек погиб и еще один пострадал в результате падения с высоты на козырек подъезда жилого дома. Об этом во вторник, 10 января, сообщили телеканалу «360» в экстренных службах столицы.

Два похожих инцидента произошли на Волгоградском проспекте и улице Маевок. В первом случае на козырек упал мужчина. Он погиб на месте. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают его личность и выясняют обстоятельство произошедшего.

На улице Маевок в результате аналогичного ЧП пострадала молодая женщина. Прибывшие на место медики оказали ей помощь.

Как сообщает сетевое издание m24.ru, в середине декабря на Новокосинской улице в Москве в один и тот же день из окон выпали два мальчика. Сначала с 16-го этажа упал шестилетний ребенок, он был госпитализирован. Спустя два часа из окна дома неподалеку выпал подросток. Он умер на месте.