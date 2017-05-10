Засмотревшийся на самолет трехлетний мальчик выпал из окна

В городе Киселевске (Кемеровская область) трехлетний мальчик засмотрелся на пролетавший самолет, выпал из окна и остался жив. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета.

Инцидент произошел 6 мая, когда ребенок был дома с родителями. «Всего несколько минут он находился без присмотра, в этот момент мальчик увидел в окне летящий самолет, залез на подоконник и выпал с пятого этажа. Взрослые, заметив отсутствие ребенка, обнаружили его лежащим у подъезда на асфальте, вызвали скорую помощь», — говорится в сообщении управления.

Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии в одну из городских больниц. По факту произошедшего начата доследственная проверка.

27 апреля в Светлогорске (Калининградская область) малолетние близнецы выпали из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже, и выжили. Девочку поймал случайный прохожий, ее брат упал на козырек подвала, а затем на тротуар. В состоянии средней тяжести дети были доставлены в больницу.