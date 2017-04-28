Под Калининградом выпавшие с восьмого этажа близнецы остались живы

В Калининградской области двое малолетних близнецов выпали из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже, и выжили. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета по региону.

Вечером 27 апреля в Светлогорске (город расположен недалеко от Калининграда) присматривавшая за маленькими мальчиком и девочкой бабушка вышла, оставив близнецов под присмотром их десятилетней сестры, которая делала уроки в соседней комнате. «Оставшись без присмотра, дети смогли открыть окно, через которое выпали с высоты восьмого этажа на козырек подвала, а затем на тротуар. Девочку при падении с козырька поймал случайный прохожий», — говорится в сообщении управления. Очевидцы произошедшего вызвали медиков.

Оба ребенка госпитализированы в детскую областную больницу. Их состояние оценивается как средней тяжести, жизни детей ничто не угрожает.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

Ранее в апреле в городе Павловск Воронежской области четырехлетний мальчик выжил после падения из окна пятого этажа. Ребенок упал на газон. При падении он цеплялся за бельевые веревки, что помогло смягчить падение. Пострадавший был госпитализирован.