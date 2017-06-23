Плюшевая корова спасла выпавшего из окна ребенка

В американском городе Челси, штат Массачусетс, упавший со второго этажа двухлетний мальчик уцелел благодаря мягкой игрушке. Об этом сообщает издание Boston Globe.

Ребенок играл с сестрой, стал прыгать на кровати и случайно выскочил из окна. Он упал с пятиметровой высоты на бетонную плиту. Удар смягчила большая плюшевая корова, которую малыш держал в руках.

«Он получил несколько ссадин и рассек лоб, но мы думаем, что с ним все будет в порядке», — заявил заместитель главы пожарной службы города Джон Кватиери (John Quatieri). Он назвал инцидент довольно странным и отметил, что за свою 25-летнюю карьеру не видел ничего подобного.

В апреле сообщалось, что в городе Железногорск Красноярского края пациент упал с 12-го этажа больницы в сугроб и остался жив.