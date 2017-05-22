В Кузбассе подражавшая героям мультиков девочка выпрыгнула с зонтом из окна

В городе Березовский (Кемеровская область) шестилетняя девочка выпала из окна четвертого этажа. По версии следствия, ребенок выпрыгнул с раскрытым зонтиком, подражая героям мультфильмов. Об этом РИА Новости сообщили в региональном главке МВД.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 21 мая, в доме на улице Мира. В этот день за девочкой присматривал дед. «Мужчина ненадолго вышел из квартиры, за время его отсутствия девочка упала из окна. На земле рядом с ней был обнаружен зонт», — отметили в главке.

Пострадавшую экстренно госпитализировали в местную больницу. Врачи диагностировали у нее многочисленные ушибы и переломы. По факту произошедшего начата проверка.

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