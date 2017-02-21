Вор Спайдермен получил восемь лет тюрьмы за кражу Пикассо и Матисса

Вора Вьерана Томича по прозвищу Спайдермен приговорили к восьми годам тюрьмы за совершенные в Париже кражи произведений искусства. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщает портал Artnet.

Томич и два его сообщника (Жан-Мишель Корвез и Йонатан Бирн) также должны будут выплатить городу 110 миллионов долларов — сумму, отражающую стоимость украденных картин.

Спайдермен вместе с подельниками ограбил в 2010 году парижский Музей современного искусства. Среди пропавших полотен оказались работы Анри Матисса, Пабло Пикассо, Амедео Модильяни, Жоржа Брака и Фернана Леже.

Местонахождение картин до сих пор не установлено.

Йонатан Бирн, бывший арт-дилер и сообщник Томича, утверждает, что уничтожил произведения. Он получил шесть лет тюрьмы.

Томич уже ранее 14 раз привлекался по делам, связанным с кражами арт-объектов. Свое прозвище он получил после того, как был пойман карабкающимся по стене здания после одного из ограблений.

