Появилось видео задержания похитителей картин Левитана из дома-музея в Плесе

Видео: 360tv.ru

В сети появилось видео, на котором запечатлен момент задержания похитителей пяти картин кисти Исаака Левитана. Кадры оперативной съемки в среду, 28 декабря, публикует телеканал «360». По данным РЕН ТВ, задержанных подозревают не только в краже полотен знаменитого художника, но также в нападении на банк и на перевозчиков денежных средств.

Картины Левитана — «Овраг за забором», «Тихая речка», «Полустанок», «Речная заводь» и «Розы» — были украдены из дома-музея художника в Плесе (Ивановская область) в августе 2014 года. Их общая стоимость составляет около 77 миллионов рублей.