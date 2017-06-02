Поспоривший с братом-близнецом мальчик из Кемерово упал с третьего этажа

Девятилетний мальчик из Кемерово поспорил с братом-близнецом, что сможет слезть с третьего этажа общежития по стене, и упал. Об этом сообщает региональный главк МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел утром 26 мая на Ленинградском проспекте. Мальчик упал сперва на бетонный козырек подъезда здания, а затем скатился на асфальт. Звонок диспетчеру скорой помощи поступил в 11:00, пострадавший ребенок был экстренно госпитализирован с травмами разной степени тяжести.

Полиция начала проверку, в ходе которой было установлено, что дети находились в комнате без присмотра. В отношении матери мальчика составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).

В Кемеровской области шестилетняя девочка выпала из окна четвертого этажа с раскрытым зонтиком, подражая героям мультфильмов. Пострадавшую экстренно госпитализировали в местную больницу. Врачи диагностировали у нее многочисленные ушибы и переломы.