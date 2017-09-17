При пожаре в Новгородской области погибла мать с тремя детьми

В результате пожара в Новгородской области погибли мать и трое детей, сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета России по региону.

В воскресенье, 17 сентября, в селе Поддорье произошло возгорание одной из квартир жилого одноэтажного дома. Во время пожара погибла женщина и трое ее малолетних детей.

Следователи выехали на место происшествия. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, выполнятся комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Проведение проверки взято на контроль руководителем управления Николаем Конновым.

В начале августа при пожаре в Башкирии погибли девять человек, в том числе пятеро детей. Пожар в одной из деревень Бирского района произошел ночью, сгорел частный дом.