В Башкирии при пожаре погибли пять детей и четверо взрослых

При пожаре в Башкирии погибли девять человек, в том числе пятеро детей. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщила РИА Новости пресс-секретарь МЧС России по республике Елена Мавлютова.

Пожар в одной из деревень Бирского района произошел ночью, сгорел частный дом.

На месте работают следователи Следственного комитета России, выясняются причины возгорания.

В воскресенье, 30 июля, в Батайске Ростовской области при пожаре в жилом доме погибли четыре человека. Среди жертв — два трехлетних мальчика, их 33-летняя мать и 61-летний дедушка.