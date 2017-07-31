Два трехлетних мальчика и двое взрослых погибли при пожаре в Ростовской области

В городе Батайске (Ростовская область) при пожаре в жилом доме погибли четыре человека, двое из которых — дети. Об этом сообщает DonDay.ru.

Возгорание возникло вечером в воскресенье, 30 июля. Среди жертв — два трехлетних мальчика, их 33-летняя мать и 61-летний дедушка.

Как уточняется на сайте регионального управления МЧС, площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Огонь был потушен к 22:47 мск. В его ликвидации принимали участие 12 человек и пять единиц техники. Причины случившегося устанавливаются.

Ранее в июле в сгоревшем бесхозном доме в селе Сухобузимское Красноярского края спасатели обнаружили тела пяти человек, четверо из которых — дети. Еще один ребенок с отравлением угарным газом был доставлен в центральную районную больницу. По предварительным данным, ЧП произошло из-за неосторожного обращения с огнем или несоблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.