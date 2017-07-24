При пожаре в Красноярском крае погибли пять человек

Спасатели обнаружили в сгоревшем бесхозном доме в селе Сухобузимское Красноярского края тела пяти человек, четверо из которых — дети. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС. Еще один ребенок с отравлением угарным газом был доставлен в центральную районную больницу, сейчас с ним работает психолог.

Информация о возгорании деревянного здания в поле поступила в МЧС от очевидцев, когда огонь стал виден уже в поселке. К тушению были привлечены 3 единицы техники и 7 человек личного состава, пожар удалось потушить лишь через 40 минут.

Следователи рассматривают две версии случившегося — неосторожное обращение с огнем и несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

23 июля при пожаре в деревне Верхняя Кабанка Челябинской области погибли четверо детей. Во время пожара в доме находился отец с тремя дочерьми и племянницей. Удалось спасти только мужчину.